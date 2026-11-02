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https://www.24chasa.bg/sport/article/23850313 www.24chasa.bg

Весела Лечева обяви кандидатурата си за шеф на световната стрелба

Едуард Папазян

[email protected]

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Весела Лечева

Президентът на БОК Весела Лечева потвърди информацията на "24 часа" от 22 октомври, че ще се кандидатира за шеф на Международната федерация по спортна стрелба.

Това тя направи с пост в социалните мрежи. Ето пълния му текст.

"Уважаеми членове на общността в спортната стрелба,
След повече от четири десетилетия в спорта, който обичам, реших да предприема следващата стъпка и да се кандидатирам за президент на Международната федерация по спортна стрелба (ISSF).

За мен спортната стрелба е нещо много повече от спортна кариера. Тя е път, извървян през целия ми живот – път, който ме е изградил като личност, научил ме е на отдаденост и постоянство, и ми е предоставил възможности и преживявания, за които винаги ще бъда благодарен.

Вярвам, че когато един спорт ти е дал толкова много, ти носиш отговорността да върнеш нещо значимо. Знанията, които придобиваме, опитът, който трупаме, и уроците, които научаваме, не бива да остават само за нас. Те трябва да се превърнат във фундамент за онези, които идват след нас, и в движеща сила за бъдещето на нашия спорт.

Познавам спортната стрелба отвътре. Преминал съм през напрежението, предизвикателствата и решимостта, необходими за състезание на най-високо ниво. Разбирам от какво имат нужда спортистите, с какви трудности се сблъскват националните федерации и какво е нужно, за да се изградят силни и успешни спортни организации. През цялата си кариера съм натрупал лидерски опит, изградил съм международни контакти и съм развил решимостта, необходими, за да поема тази отговорност.

Визията ми е ясна: искам ISSF да бъде организация, която води, вдъхновява и чийто глас се чува.

Амбицията ми не е просто да оглавя международна федерация. Амбицията ми е да помогна за оформянето на бъдещето на спортната стрелба, да укрепя позицията ѝ в рамките на олимпийското и международното спортно движение и да гарантирам, че ISSF ще се превърне в активен и уважаван фактор в дискусиите и решенията, които ще определят бъдещето на световния спорт.

Това бъдеще не може да бъде изградено от един човек. То изисква доверие, открит диалог и споделен ангажимент. Спортистите трябва да бъдат в центъра на нашите решения – те са нашите герои.

Националните федерации трябва да имат силен глас. А всеки член на нашата общност в спортната стрелба трябва да чувства, че е част от една обща кауза.

Готова съм да вложа своя опит, енергия и отдаденост в тази отговорност. Не заради самата позиция, а заради възможността да служа, да допринеса за промяната и да помогна на нашия спорт да върви напред. Тук става въпрос за нещо повече от избори. Става въпрос за бъдещето на нашия спорт.

Сега не е моментът за празни обещания. Време е за лидерство, отдаденост и действия!

АЗ МОГА ДА ГО НАПРАВЯ. НИЕ МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ. ЗАЕДНО!"

Весела Лечева

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