Григор Димитров се смъкна с 10 места в световната ранглиста, Зверев е №1 12 839 дни след Бекер

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Най-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров се смъкна с 10 места и вече е 134-и в световната ранглиста.

В събота 35-годишният хасковец отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира от сериите "Мастърс" в Париж от Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) с 6:7(3), 6:4, 3:6.

Най-добрият българин в ранглистата на двойки Александър Донски слиза с три места до №81.

Днес Александър Зверев официално стана 30-ият тенисист, който оглавява световната ранглиста.

29-годишният германец изпревари Яник Синер (Италия), който пропусна голяма част от кампанията заради контузия и няма да се завърне преди началото на следващата година.

Саша е вторият немец след Борис Бекер на върха в тениса. Той стигна до него 12 839 дни след именития си сънародник.