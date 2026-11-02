Български рефер с дебютен наряд в Шампионската лига за младежи

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Българският съдия Мартин Великов получи за първи път наряд за мач от младежката Шампионска лига.

Той ще свири "Бодьо/Глимт" (Нор) - "Лил" (Фр) утре.

Помощници на Великов ще бъдат Христо Хаджийски и Красимир Атанасов, а за четвърти съдия е определен местния рефер Мартин Берг. Стюърт Робъртсън от Шотландия ще бъде дежурен делегат на УЕФА.

За Великов това е трети международен мач през този сезон, след като до момента получи две квалификации за юноши до 19 г. Това бяха срещите през октомври Швейцария – Израел и Швейцария – Лихтенщайн.