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https://www.24chasa.bg/sport/article/23850852 www.24chasa.bg

Български рефер с дебютен наряд в Шампионската лига за младежи

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Мартин Великов

Българският съдия Мартин Великов получи за първи път наряд за мач от младежката Шампионска лига.

Той ще свири "Бодьо/Глимт" (Нор) - "Лил" (Фр) утре.

Помощници на Великов ще бъдат Христо Хаджийски и Красимир Атанасов, а за четвърти съдия е определен местния рефер Мартин Берг. Стюърт Робъртсън от Шотландия ще бъде дежурен делегат на УЕФА.

За Великов това е трети международен мач през този сезон, след като до момента получи две квалификации за юноши до 19 г. Това бяха срещите през октомври Швейцария – Израел и Швейцария – Лихтенщайн.

Мартин Великов

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