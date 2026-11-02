Зидан: "Барса" постига с 40 паса това, което Кроос правеше с един

Зинедин Зидан е работил с множество футболисти от световна класа през треньорската си кариера. Но когато стане дума за Тони Кроос, дори легенда като него се изказва с дълбоко възхищение.

„Това, което "Барселона" постига с 40 подавания, Тони го правеше само с едно. Невероятно много ми харесваше да го гледам как тренира и играе. Аз бях добър, но Тони е друга лига. Никога не съм го виждал да сбърка пас.

Неговата универсалност също изключително много е впечатлила Зидан. Кроос може да играе като дефанзивен халф, в центъра на полузащитата или като плеймейкър. Специално внимание той обръща на неговото спокойствие, хладнокръвие и игра с двата крака. Според Зидан германецът никога не се е нервирал, дори под най-голямо напрежение.

Оценката му е категорична: "Кроос трябва да остане в историята като един от най-добрите полузащитници. Горд съм да кажа, че съм тренирал Тони Кроос."

Зидан, който в момента е начело на родината си Франция, бе наставник на германеца в "Реал" (Мадрид) и двамата спечелиха заедно 3 трофея от Шампионската лига.