ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай представи 40 перспективни технологии с ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23851382 www.24chasa.bg

"Лацио" начело в Италия за първи път от 16 г.

Константин Ботушаров

[email protected]

1188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

След победата си над „Каляри" (2:1) в 10-и кръг на серия "А" „Лацио" еднолично оглави класирането на италианското първенство за първи път от 16 години насам. Преднината пред втория „Интер" е 3 точки.

За последно „Лацио" бе начело през сезон 2010/2011 след силния му старт с треньора Еди Рея.

„Интер" остава категоричен фаворит за титлата според букмейкърите с коефициент 1,60.

В топ 3 влизат още „Рома" (5,50) и „Милан" (10,00). Коефициентът за шампионска титла на „Лацио" се е вдигнал от 100,00 в началото на сезона на 11,00.

В топ 5 на фаворитите в първенството влиза и „Комо" (11,00). Шансовете на „Ювентус" (20,00) и „Наполи" (50,00) за титлата са значително по-ниски.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)