"Лацио" начело в Италия за първи път от 16 г.

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След победата си над „Каляри" (2:1) в 10-и кръг на серия "А" „Лацио" еднолично оглави класирането на италианското първенство за първи път от 16 години насам. Преднината пред втория „Интер" е 3 точки.

За последно „Лацио" бе начело през сезон 2010/2011 след силния му старт с треньора Еди Рея.

„Интер" остава категоричен фаворит за титлата според букмейкърите с коефициент 1,60.

В топ 3 влизат още „Рома" (5,50) и „Милан" (10,00). Коефициентът за шампионска титла на „Лацио" се е вдигнал от 100,00 в началото на сезона на 11,00.

В топ 5 на фаворитите в първенството влиза и „Комо" (11,00). Шансовете на „Ювентус" (20,00) и „Наполи" (50,00) за титлата са значително по-ниски.