Рекордьорът по мачове във Висшата лига пробяга маратона на Ню Йорк

40-годишният бивш английски халф Джеймс Милнър взе участие в маратона на Ню Йорк.
По неофициални данни той е избягал дистанцията от 42,195 км за 3 часа, 9 минути и 4 секунди.
Бившият халф сложи край на кариерата след края на миналия сезон през лятото.
Милнър игра за „Нюкасъл", „Астън Вила", „Манчестър Сити", „Ливърпул", „Брайтън" и „Суиндън".
Във Висшата лига има 658 мача, което е рекорд.
Милнър спечели 13 трофея с три отбора - 1 с екипа на „Нюкасъл", 5 с „Манчестър Сити" и 7 с „Ливърпул".
За Англия изигра 61 мача.