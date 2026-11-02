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Рекордьорът по мачове във Висшата лига пробяга маратона на Ню Йорк

Константин Ботушаров

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40-годишният бивш английски халф Джеймс Милнър взе участие в маратона на Ню Йорк.

По неофициални данни той е избягал дистанцията от 42,195 км за 3 часа, 9 минути и 4 секунди.

Бившият халф сложи край на кариерата след края на миналия сезон през лятото.

Милнър игра за „Нюкасъл", „Астън Вила", „Манчестър Сити", „Ливърпул", „Брайтън" и „Суиндън".

Във Висшата лига има 658 мача, което е рекорд.

Милнър спечели 13 трофея с три отбора - 1 с екипа на „Нюкасъл", 5 с „Манчестър Сити" и 7 с „Ливърпул".

За Англия изигра 61 мача.

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