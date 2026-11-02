10 български треньори изкараха 10-дневно обучение в Италия

Десет български волейболни треньори от различни региони на страната участваха в десетдневен международен семинар в Италия, организиран по програма "Еразъм +" в рамките на проект на Европейския съюз. Сред водещите лектори в обучението беше селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца.

В семинара участваха: Дариа Георгиева (ВК Олимпиец Плевен), Васил Чилов (ВК Казанлък Волей), Марио Димитров (Вк Металург Перник), Патрисия Чолева (ВК Лъвски Сърца), Слави Кофов (НСА) , Анатоли Пенев (ВК Троян Волей), Росен Костов (ВК Перун 1 Варна), Андрей Янчев (ВК Самоков 2009), Георги Костадинов (ВК Академик Волей София). Делегацията беше водена от мениджъра на женския национален отбор Димо Тонев.

Програмата в Чезена съчета теоретични лекции, практически занимания и наблюдение на реален тренировъчен процес. Основен акцент беше поставен върху развитието на треньорските умения, тактическата подготовка и усъвършенстването на техническите елементи. Участниците имаха възможност да се запознаят с различни подходи към обучението и подготовката на състезателите, както и с методи за анализ и оценка на представянето.

Сред разгледаните теми бяха използването на автоматизирани системи за видеоанализ, предоставянето на обратна връзка към състезателите, биофийдбекът и аудиовизуалните средства за корекция на техническите действия. Абонданца представи и свои виждания за организацията на играта в защита и взаимодействието между блокадата и защитата - елементи, които имат съществено значение за изграждането на цялостната игрова система.

Важна част от семинара беше възможността българските специалисти да наблюдават работата на четирима различни треньори и да проследят тренировъчния процес в различни среди. В програмата бяха включени и четири волейболни срещи на различни нива - от шампионата при състезателите до 19 години до италианската Серия А. Участниците получиха възможност да сравнят различни модели на подготовка и игрово поведение.

Треньорите посетиха и занимания в Чезенатико с участието на Форли, както и лекции и практически дейности, свързани с работата на Consar и Consolini Volley.

Един от специалните моменти в програмата беше посещението на срещата между Кучине Лубе Чивитанова и Падуа, спечелена от домакините с 3:0. Това беше първото домакинство на Лубе за сезона, а българските треньори имаха възможност да подкрепят Александър и Симеон Николови.