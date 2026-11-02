При предишното откриване на "Армията" гонят великия Пижо Миланов преди 76 г.

Предишното откриване на стадиона на ЦСКА след пълна реконструкция е преди 76 г. на 16 март и отново със “Славия”. Тогава отборите се наричат “Народна войска” и “Строител”.

Имената не са случайни. Направена е поредната реорганизация във футбола и отборите по съветски образец минават на производствен принцип. Прави се и прословутият квалификационен турнир за елитната дивизия, в който ЦДНВ (Централен дом на Народната войска) е елиминиран след договорен равен между “Академик” и “Динамо” (“Левски”) в последния кръг.

Единственият военен тим, който влиза в елитната дивизия от 10 отбора, е ДНВ (“Ботев”) от Пловдив. Следва нова реорганизация, като се прави сборен тим, който е основан на играчите на ЦДНВ, а от Пловдив има само един. ВВС (София) и ДНВ (Сталин, Варна), които трябва да са в “Б” група, са извадени от нея и пратени в окръжните заедно с ДНВ (Пловдив).

Така първият мач на напълно новия стадион “Народна войска” е от втория кръг на първенството. В първия “червените” печелят с 1:0 над “Червено знаме” (Станке Димитров) или днешния “Марек” (Дупница) с гол на Стефан Божков в 70-ата минута.

Мачът със “Строител” ще се запомни единствено с изгонването на великия Димитър Миланов-Пижо в края на първото полувреме. Това е първият българин, който бележи не един, а цели два гола на “Уембли” - факт, крит с години от левскарската пропаганда у нас. Тогава не е имало червени картони, а играчът е пращан в съблекалнята.

Вчера на стадиона на Народната войска се състоя нов мач за първенство на Републиканската футболна група. Срещнаха се отборите на “Народната войска” и на “Строител”. Многобройната публика, която бе изпълнила трибуните, очакваше, изглежда, да види една интересна среща, но тя напусна стадиона доста обезсърчена от играта и на двата отбора. Заслужава да се отбележи, че и двата отбора показаха задоволителна за началото на сезона издръжливост, особено отборът на “Народната войска”. Също така направиха добро впечатление опитите на някои играчи от нападението на “Народната войска” да стрелят във вратата, но общото ниво на техниката и особено на тактиката беше доста ниско. В това отношение като че ли повече се проявиха нападателите и на двата отбора. Докато отбраните по-упорито бранеха вратите си и успяха да ги запазят, не така упорити бяха нападателите. Това особено важи за нападението на отбора на “Народната войска”, което се яви в добър състав и може при сериозна работа да разчита на успехи, но трябва да се знае, че не е достатъчна само физическа издръжливост. Налага се още много работа за усвояване на техниката и особено трябва да се залегне върху усвояването на тактически задачи, като те бъдат добре разработени и разбрани от състезателите. Ето важните проблеми, които стоят открити пред нашите треньори, които трябва сериозно да се замислят и ако по-упорито поработят, резултатите скоро ще бъдат налице.

Общият ход на играта, особено колкото се отнася за така нареченото териториално надмощие, беше в полза на отбора на “Народната войска”. През второто полувреме дори играчите от войската имаха инициативата в по-голямата част от играта, но несработването на нападателите, неизползването на някои изгодни моменти пред вратата стана причина да изпуснат една ценна победа.

Този извод трябва да накара състезателите от “Народната войска” да се замислят по-сериозно върху подготовката си, а също така да принуди и състезателите от “Строител” да обърнат внимание върху състоянието на своя отбор, защото при игра като вчерашната не са изключени изненади в тяхна вреда.

Състезанието завърши при резултат 0:0, като футболният съдия Каменски направи някои пропуски и водеше общо взето доста формално играта, макар с пълно право да отстрани провинения в груба игра Миланов, се казва в репортажа на вестник “Народен спорт”.

Съставите: “Народна войска”: Георги Кекеманов, Георги Цветков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Атанас Цанов, Иван Ал. Иванов, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Кирил Богданов, Костадин Благоев.

“Строител”: Никола Павлов, Панайот Велев, Венец Делибалтов, Тодор Капралов, Милчо Горанов, Тома Захариев, Григор Ахтимов, Георги Клечков, Георги Стойчев, Манол Николов - капитан, Игнат Игнатов.

Съдия: Борислав Каменски. (24часа)