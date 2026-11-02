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"Ботев" (Пд) сваля цените на билетите за мача с "Дунав"

Велизар Маджаров

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Снимка: "Ботев" (Пд)

Ръководството на "Ботев"(Пд) сваля цените на билетите за домакинския мач срещу "Дунав"(Русе) от отложения 13 -ти кръг в Първа лига в петък от 19,15 часа.

Жестът е заради неистовата подкрепа на фенската маса на "жълто-черните" в последния месец, след трагичната кончина на финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.

Масовите билети за различните сектори и блокове на стадиона ще са от 5 до 15 евро. Привържениците от Русе ще имат достъп до сектора за гости срещу билетче от 5 евро.

С 50 % отстъпка е пропускът за деца от 5 до 14 години и пенсионери над 65 години, съответно с място на трибуните.

Снимка: "Ботев" (Пд)

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