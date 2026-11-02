Изабелла Шиникова с експресна победа над французойка в Луанда

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Изабелла Шиникова стартира с победа участието си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 хиляди долара.

35-годишната българка надигра убедително Дюн Весо (Франция) с 6:0, 6:1 за 52 минути на корта.

Съперничка на Шиникова във втория кръг ще бъде победителката от мача между полякините Джина Фейстел и Линда Климовицова, която е поставена под номер 7.

Успехът гарантира на българката 15 точки за ранглистата, в която през тази седмица заема 438-ото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.