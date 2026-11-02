Кими Антонели плакал по време на последната обиколка в Мексико

Новият световен шампион във Формула 1 Кими Антонели призна, че не е можел да вижда добре през сълзите в последната си обиколка на Гран при на Мексико, след като овладя емоциите си след триумфа. Италианският пилот завърши на трето място след Макс Верстапен от "Ред Бул" и Люис Хамилтън от "Ферари", но това му бе напълно достатъчно да стане най-младият шампион в най-престижното моторно състезание.

"Още предишната обиколка мисля, че може би загубих около две секунди, защото вече плачех. Не можех да виждам ясно", каза той. "Все пак можех да видя двата болида на Ферари през сълзите. Беше много специално. Много спомени минаха през главата ми в този момент, много спомени още от картинга", каза пилотът.

"Беше много специална последна обиколка и когато пресякох финалната линия, се оставих на емоциите си, защото постигнах една от най-големите си мечти. Беше много специално", повтори той.

Пилотът на "Мерцедес" бе понесен на ръце от Верстапен и Хамилтън на подиума под звуците на емблематични италиански песни, като Nessun Dorma и Sara, perche ti amo.

"Първата песен беше много емоционална, защото дядо ми обичаше да я слуша постоянно Мисля, че щеше да бъде много горд", призна Антонели.