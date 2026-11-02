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Хари Кейн: Ако в момента имах левия крак на Меси, нямаше кой да ме спре!

Константин Ботушаров

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Хари Кейн и Лео Меси се прегръщат след полуфинала на световното, спечелен с 2:1 от Аржентина. Снимка: Ройтерс

Хари Кейн коментира какво би могъл да подобри в играта си.

Нападателят на "Байерн" и националния отбор на Англия отговори на въпроса дали един играч, спечелил „Златната топка", все още има слабости.

„Разбира се! Винаги ще има аспекти, които искаш да подобриш  така ще бъде до деня, в който реша да сложа край на кариерата си, тук дори няма съмнение. Но в същото време смятам, че никога досега не съм бил толкова разностранен играч. И във физически, и в психологически план, излизайки на терена, усещам, че съм на пика на възможностите си.

Разбирането ми за играта, пространствата, избора на позиция, умението да изтеглям защитниците към себе си, както и оползотворяването на положенията – всичко това в момента е на най-високо ниво. Виждам го на тренировките, особено по начина, по който вкарвам голове. Така че се чувствам по-универсален футболист от всякога. И именно това ме вдъхновява: все още съм в отлична форма. Колко далеч ще мога да стигна? Ще продължа ли да прогресирам и да ставам по-добър? Ще видим", сподели Кейн.

33-годишният носител на наградата за най-добър футболист на сезона призна, че не би отказал да заеме едно качество от друг минал лауреат.

„Ако в момента имах левия крак на Меси, спирането ми щеше да бъде практически невъзможно!", добави с усмивка Кейн.

Хари Кейн и Лео Меси се прегръщат след полуфинала на световното, спечелен с 2:1 от Аржентина. Снимка: Ройтерс

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