Винъс Уилямс капо през 2026-а

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Бившата номер 1 в тениса Винъс Уилямс ще завърши годината без нито една победа на сингъл.

46-годишната американка записа последното си участие за сезона на турнира от сериите WТА 250 в Хонконг, където отстъпи пред Мери Стояна с 2:6, 3:6. В своя 14-и мач за годината Уилямс допусна 17-а поредна загуба на сингъл.

Тя се справя далеч по-добре на двойки. Винъс е 145-а в класацията при дуетите и ще стартира в Хонконг в тандем с Сюй Ифан (Китай).

По-голямата от сестрите Уилямс има 7 титли от "Големият шлем" на сингъл и 14 със Серена на двойки.