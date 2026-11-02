Известен треньор по борба чукна 80 години

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Известният треньор по борба Илия Милев бе отличен с почетен плакет за заслуги от генералният секретар на БФ борба Белчо Горанов. Това стана по време на тържеството за 80-ия рожден ден на Милев в Карлово.

Той получи също поздравителен адрес от новия президент на федерацията Тодор Ангелов.

В своята богата на успехи кариера Илия Милев е създал за българската и световната борба именити спортисти като Рангел Геровски, Иван Стайков и редица други.

През 80-те години Милев е бил и главен треньор на мъжкия тим по класическа борба на „Торпедо" (Карлово), който отбор мереше успешно сили с най-добрите клубове в България.