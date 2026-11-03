ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разширяват разделното събиране в София с още 900 т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23853011 www.24chasa.bg

БФС отряза "Левски" и ЦСКА за чужд съдия на вечното дерби

2076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Писков бе главен съдия на последното вечно дерби, спечелено 4:2 от ЦСКА в спора за суперкупата на България през септември. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

БФС набързо е отрязал мераците на "Левски" и ЦСКА чужд рефер да ръководи голямото дерби у нас. Мач №1 на България е в неделя, а и "сини", и "червени", са сондирали възможността двубоят да не бъде ръководен от българин. Както е известно, столичните грандове редовно имат претенции към арбитрите у нас - къде с право, къде не.

От "Бояна" обаче категорично са отказали призивите на "Левски" и ЦСКА. И няма как да е иначе. Ако им угодят, това ще значи, че съдийската комисия практически не съществува.

От много години у нас мачовете от елита в България не са давани на чужденци. За последно, и то при различни обстоятелства, това се случи през 2020 г. Тогава френският топрефер Клеман Тюрпер ръководи срещата "Левски" - "Славия". Арбитърът обаче не бе пратен заради важността на срещата, а по молба на френската федерация, докато сезонът там бе прекъснат заради пандемията от коронавирус. Иначе последно двубой между "Левски" и ЦСКА бе поверен на чужденец преди повече от 10 г.

В същото време фаворит номер 1 за главен съдия на срещата е Геро Писков. Двама от реферите, които в последно време получават наряд за най-чакания мач у нас - Мариян Гребенчарски и Радослав Гидженов, свириха на столичните тимове в последния кръг. Първият бе на "Левски" - "Дунав". А Гидженов - на откриването на новата "Армия" на срещата със "Славия". Така Писков, един от най-перспективните рефери у нас, е вариант номер 1. Васил Минев, който ръководи дербито след април, спечелено 3:1 от "Левски", също е възможен.

Очаква се най-късно до сряда от БФС да обявят избрания за главен съдия на срещата. Вечното дерби е в неделя от 17,00 ч на Националния стадион "Васил Левски". В срещата "сините" се водят символични домакини.

Писков бе главен съдия на последното вечно дерби, спечелено 4:2 от ЦСКА в спора за суперкупата на България през септември. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента