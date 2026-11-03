БФС отряза "Левски" и ЦСКА за чужд съдия на вечното дерби

БФС набързо е отрязал мераците на "Левски" и ЦСКА чужд рефер да ръководи голямото дерби у нас. Мач №1 на България е в неделя, а и "сини", и "червени", са сондирали възможността двубоят да не бъде ръководен от българин. Както е известно, столичните грандове редовно имат претенции към арбитрите у нас - къде с право, къде не.

От "Бояна" обаче категорично са отказали призивите на "Левски" и ЦСКА. И няма как да е иначе. Ако им угодят, това ще значи, че съдийската комисия практически не съществува.

От много години у нас мачовете от елита в България не са давани на чужденци. За последно, и то при различни обстоятелства, това се случи през 2020 г. Тогава френският топрефер Клеман Тюрпер ръководи срещата "Левски" - "Славия". Арбитърът обаче не бе пратен заради важността на срещата, а по молба на френската федерация, докато сезонът там бе прекъснат заради пандемията от коронавирус. Иначе последно двубой между "Левски" и ЦСКА бе поверен на чужденец преди повече от 10 г.

В същото време фаворит номер 1 за главен съдия на срещата е Геро Писков. Двама от реферите, които в последно време получават наряд за най-чакания мач у нас - Мариян Гребенчарски и Радослав Гидженов, свириха на столичните тимове в последния кръг. Първият бе на "Левски" - "Дунав". А Гидженов - на откриването на новата "Армия" на срещата със "Славия". Така Писков, един от най-перспективните рефери у нас, е вариант номер 1. Васил Минев, който ръководи дербито след април, спечелено 3:1 от "Левски", също е възможен.

Очаква се най-късно до сряда от БФС да обявят избрания за главен съдия на срещата. Вечното дерби е в неделя от 17,00 ч на Националния стадион "Васил Левски". В срещата "сините" се водят символични домакини.