“Ливърпул” изравни антирекорд

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Загубата 0:1 от “Арсенал” в дербито от 9-ия кръг на английската Висша лига означава, че “Ливърпул” изравни свой антирекорд. В първите 5 мача от сезона в елита на “Анфийлд” “червените” са вкарали само 4 попадения.

Това се случва едва за 3-и път в историята на единия от двата най-славни тима на Острова.

Първият път, когато “Ливърпул” отбелязва под 5 гола в дебютните 5 срещи в английското първенство, е преди повече от век. Случва се през сезон 1913/1914. Вторият е по-пресен - сезон 2012/2013.

С гола си във вратата на “мърсисайдци” пък Кай Хаверц стана най-резултатният германец в Премиър лийг. Играчът на “Арсенал” вече има 46 попадения в най-силното първенство на планетата, отбелязами в 172 срещи.

Победата на лондончани над “Ливърпул” пък е първа от 14 години насам на “Анфийлд”.

“Не ни дадоха чиста дузпа. Ще казвам на играчите си да падат на земята”, беснееше след срещата треньорът на “Ливърпул” Андони Ираола.

В същото време “червените” вече стягат зимна селекция. Приоритет към момент е подсилване в левия фланг на отбраната.