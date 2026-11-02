Отложиха "Черно море" - "Ботев (Вр) с час и половина заради потопа във Варна (снимки)

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Мачът от Първа лига между "Черно море" и "Ботев" (Враца) е отложен с час и половина, съобщиха от тима на домакините.

Двубоят трябваше да започне в 17 часа, но заради наводнения терен началото е пренасрочено за 18,30.

Домакините правят всичко възможно, за да направят терена годен за игра, но все още не е ясно дали ще успеят.

Снимка: Орлин Цанев

Положението във Варна е доста драматично заради рекордните валежи. Завоят край Летния театър във Варна е затворен заради наводнение, това е участъкът между булевардите „Цар Освободител" и „Приморски", съобщават от „Пътна полиция".

Наводнена е и част от бул. "Левски", и в двата участъка това се случва при проливни дъждове, както е в днешния ден, както и ул. "Девня", която е важна пътна артерия.

Междувременно в социалните мрежи се появяват много видеа с още наводнени улици, затруднено предвижване и непроходими участъци.

Водачите трябва да избягват наводнените райони и да използват обходни маршрути. На много места в града и извън него са се образували големи локви и разливи, които затрудняват движението, призовават от полицията.

Препоръчва се да не се предприемат рискови маневри и изпреварвания заради опасността от пътни инциденти.