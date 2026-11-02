ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАП състави 55 акта при проверки в 21 казина и игр...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23853341 www.24chasa.bg

Отложиха "Черно море" - "Ботев (Вр) с час и половина заради потопа във Варна (снимки)

2116
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Орлин Цанев

Мачът от Първа лига между "Черно море" и "Ботев" (Враца) е отложен с час и половина, съобщиха от тима на домакините.

Двубоят трябваше да започне в 17 часа, но заради наводнения терен началото е пренасрочено за 18,30.

Домакините правят всичко възможно, за да направят терена годен за игра, но все още не е ясно дали ще успеят.

Снимка: Орлин Цанев

Положението във Варна е доста драматично заради рекордните валежи. Завоят край Летния театър във Варна е затворен заради наводнение, това е участъкът между булевардите „Цар Освободител" и „Приморски", съобщават от „Пътна полиция".

Наводнена е и част от бул. "Левски", и в двата участъка това се случва при проливни дъждове, както е в днешния ден, както и ул. "Девня", която е важна пътна артерия.

Междувременно в социалните мрежи се появяват много видеа с още наводнени улици, затруднено предвижване и непроходими участъци.

Водачите трябва да избягват наводнените райони и да използват обходни маршрути. На много места в града и извън него са се образували големи локви и разливи, които затрудняват движението, призовават от полицията.

Препоръчва се да не се предприемат рискови маневри и изпреварвания заради опасността от пътни инциденти.

Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента