Кими Антонели - момчето, което получава сок вместо шампанско на подиума

Този сезон във Формула 1 имаше огромен проблем. Шампион в Мексико, 4 старта преди края, стана Андреа Кими Антонели. На доста състезания той дори не може да получи традиционната бутилка шампанско на подиума, защото взе титлата на 20 години и 68 дни. В САЩ легално алкохол се полага, когато си на 21, а в арабските държави просто е забранен. И заради това доста често на подиума Андреа получаваше газиран сок от нар в бутилка с логото на спонсора.

Бащата на Антонели - Марко, дори не е бил роден, когато Италия за последно има световен шампион, когато Алберто Аскари печели втората си титла през 1953 г. Марко е роден 11 лета по-късно. Третият италианец на върха е Джузепе Фарина в първия сезон на Формула 1 през 1950 г.

Точно 100 италиански пилоти е имало в историята, които имат 53 победи. Със своите 9 този сезон Антонели вече е на второто място след 13-те успеха в кариерата на Аскари. Рикардо Патрезе е трети с шест.

Бъдещият световен шампион влиза на пистата в Мексико със сестричката си Маги, която присъства на триумфа му с цялото семейство.

Новият шампион е едва третият, който печели първата си титла едва във втория си сезон след Жак Вилньов (1997) и Луис Хамилтън (2008). Легендата Хуан-Мануел Фанджо го прави също през 1951 г., но е карал в състезания, приравнени на Формула 1 доста преди това.

Победата му на “Монца” през септември бе първата за италианец на италианската писта от тази на Людовико Скарфиоти от 1966 г.

Докато Макс Верстапен остава най-младият пилот в историята с победа, то Андонели е единственият с повече от един успех като тийнейджър. Той спечели 6 старта, преди да навърши 20 години.

Освен това стана най-младият с полпозишън (Китай), най-младият, който води в класирането (Япония) и най-младият с Голям шлем, който изисква да води всяка една обиколка плюс победа в квалификацията (Монако). Освен това стана първият, спечелил първите си 5 състезания - от Китай до Монако.

Бащата на Андреа Марко го запалва по автомобилния спорт.

Още миналия сезон той прибра рекордите за най-млад с най-бърза обиколка и да води в състезание още на 18 години.

Любовта му към моторните спортове идва от баща му Марко. Той има кратка кариера при туристическите автомобили. Но е собственик на екипа на AKM в италианската Формула 4. Майка му Вероника е бивша пощаджийка, но се отказва от това, за да помага на Марко в отбора му. Двамата имат и дъщеря Маги, която бе до батко си, когато взе титлата в Мексико.

Противно на твърденията, второто му име няма нищо общо с Кими Райконен. Близкият приятел на баща му Енрико Бертага му го предлага, когато Марко искал нещо чуждо да върви с италианското Андреа. Бертага има 8 старта във Формула 1 с екипа на “Колони” през 80-те години на миналия век.

За първи път Андреа сяда в карт на 5-годишна възраст. На 9 вече пилотира автомобил от сериите Lamborghini Super Trofeo, като баща му натиска педалите, защото не може да ги стигне. В картинга се засича и с нашия Никола Цолов и двамата се борят в няколко състезания.

Но най-голямата заслуга за титлата има босът на “Мерцедес” Тото Волф, който повярва в младия италианец и го взе да замести 7-кратния световен шампион Луис Хамилтън в екипа. Въпреки че всички го смятаха за луд. Може би заради дебюта му във Формула 1. На 30 август 2024 г. той седна в болида на Джордж Ръсел за първата тренировка на “Монца”. Направи най-бърза обиколка, преди да се разбие на завоя “Алборето” на 10-ата минута от сесията. Ударът бе изчислен на 52 g. Волф веднага го защити. Второто му участие на тренировка бе в Мексико, където завърши 12-и, но отново се прибра предварително в гаража, след като повреди пода на болида минавайки през остатъци от друг, катастрофирал преди това. В края на сезона с Ръсел завършиха тестовете за млади пилоти на “Яс Марина”. Андреа направи 62 обиколки и даде пето време. Най-бързи тогава бяха Шарл Льоклер и Карлос Сайнц.

11 световни титли - Макс Верстапен (4) и Луис Хамилтън (7) понесоха една - Андреа Кими Антонели.

Негов идол на пистата е бил винаги Аертон Сена. Иначе е невероятен фен на Лионел Меси. Роден в Болоня, той е запален фен на местния тим от серия “А”.

Невероятен жест направиха Луис Хамилтън и Макс Верстапен след третото място на Андреа в Мексико, което му донесе титлата. Двамата понесоха младока на раменете си. Помежду Луис и Макс има 11 световни титли, а те празнуваха първата на новата звезда.

Единственият недоволен бе съотборникът му Джордж Ръсел, който намери сили само да го поздрави, след което изчезна от пистата. Това му донесе глоба от 5000 евро, защото не се яви на пресконференцията. Ръсел смяташе, че този сезон той ще бъде фаворизиран от “Мерцедес” за титлата, но се получи обратното. На всичко отгоре от второто място в класирането той се срина до четвърто, като пред него минаха Макс Верстапен и Луис Хамилтън. Не е изключено Ръсел да си търси нов отбор за догодина.

Другата голяма интрига след Мексико е какво ще правят във “Ферари”, след като Шарл Льоклер за пореден път развали състезанието на Луис Химълтън, като го избута от пистата още на шестия завой на първата обиколка. 7-кратният световен шампион заяви, че ще трябва да проведе доста сериозен разговор със съотборника си преди следващия старт. Хамилтън спечели квалификацията с 9 хилядни пред Ръсел и взе първото място след старта, но Льоклер го торпилира, получи 5 секунди наказание и така подари победата на Верстапен.

За съжаление на цяла България, един от героите в състезанието бе новозеландецът Лиъм Лоусън. Пилотът, за чието място се бори Никола Цолов в “Рейсинг Булс” стартира от алеята пред боксовете, след като бе дисквалифициран от квалификацията. В крайното класиране бе седми и спечели цели 6 точки, което го затвърди на деветото място в генералното класиране. (24часа)