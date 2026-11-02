БФС показа двойния аршин - спестени червени картони за "Левски" и "Лудогорец"

Съдийската комисия към БФС излезе с официална позиция след две спорни ситуации от XVI кръг на Първа лига.

Оттам, обявиха, че са допуснати. Капитанът на "Левски" Кристиан Димитров е трябвало да бъде изгонен срещу "Дунав" в първите минути на срещата.

От съдиите признават, че Бърнард Текпетей от "Лудогорец" също е трябвало да получи червен картон за удар в лицето на състезател на "Локо" (Пловдив).

След мача на "Левски" собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев скочи на президента на БФС Георги Иванов - Гонзо и го обвини, че използва двоен аршин в полза на "сините".

Ето какво написаха от СК към БФС:

По отношение на ситуацията, възникнала в 9-ата минута на срещата от XIV кръг на Първа лига между отборите на „Дунав" Русе и „Левски", Съдийската комисия към БФС счита, че е допусната грешка от съдийската бригада при определянето на дисциплинарната санкция спрямо състезател № 50 от отбора на ПФК „Левски". Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта – сериозна груба игра. Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон.

По отношение на ситуацията в 78-та минута на срещата от 14 кръг на Първа Лига между отборите на Локомотив Пд и Лудогорец, СК констатира нарушение на правилата на играта от страна на състезател с №37 от Лудогорец, който използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент. При този инцидент СК е на мнение, че е допусната грешка от страна на съдийската бригада и ВАР, като не е взета правилната дисциплинарна мярка спрямо същия състезател, а именно директен червен картон за проява на насилие.