Джудист взе медал за България на младежката олимпиада

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България спечели първия си медал от младежките олимпийски игри в столицата на Сенегал Дакар.

Отличието взе джудистът ни Иван Николчев. Европейският шампион за кадети се бори в горната за него категория до 81 килограма и победи в малкия финал Шаку Карабо (Сиера Леоне).

Преди това българинът надви Харалампус Владимиров от Кипър, но на 1/2-финала падна от словенеца Макс Чебулж (Словения). Чебулж в крайна сметка спечели титлата от олимпиадата.

Симона Иванова се класира на 17-о място на 100 метра свободен стил в плуването.

Българката завърши шеста в девета серия с 59.47 секунди. С първо време бе Ана Бобанович (Хърватия) с 56.22. Ден преди това тя стана четвърта. Да подкрепи Симона край басейна бе легендата Петър Стойчев, който в момента е шеф на парламентарната комисия по спорт.

Калина Славчева зае девето място в крайното класиране на ушу.

Във втората дисциплина тайдзицюан (форма без оръжие) тя се нареди десета с 7,956 точки. Общо българката събра 16.386 (8,430 и 7,956). Славчева беше девета в любимата си дисциплина тайдзи ветрило. Българката участва с травма на коляното. Така остана общо девета, а на финал отиват първите осем.