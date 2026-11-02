Джудист взе медал за България на младежката олимпиада

България спечели първия си медал от младежките олимпийски игри в столицата на Сенегал Дакар.
Отличието взе джудистът ни Иван Николчев. Европейският шампион за кадети се бори в горната за него категория до 81 килограма и победи в малкия финал Шаку Карабо (Сиера Леоне).
Преди това българинът надви Харалампус Владимиров от Кипър, но на 1/2-финала падна от словенеца Макс Чебулж (Словения). Чебулж в крайна сметка спечели титлата от олимпиадата.
Симона Иванова се класира на 17-о място на 100 метра свободен стил в плуването.
Българката завърши шеста в девета серия с 59.47 секунди. С първо време бе Ана Бобанович (Хърватия) с 56.22. Ден преди това тя стана четвърта. Да подкрепи Симона край басейна бе легендата Петър Стойчев, който в момента е шеф на парламентарната комисия по спорт.
Калина Славчева зае девето място в крайното класиране на ушу.
Във втората дисциплина тайдзицюан (форма без оръжие) тя се нареди десета с 7,956 точки. Общо българката събра 16.386 (8,430 и 7,956). Славчева беше девета в любимата си дисциплина тайдзи ветрило. Българката участва с травма на коляното. Така остана общо девета, а на финал отиват първите осем.