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https://www.24chasa.bg/sport/article/23854177 www.24chasa.bg

Атлетическата федерация с план за нови съоръжение в 4-те най-големи града у нас

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Георги Павлов. Снимка БФЛА

Българската федерация по лека атлетика предприема конкретни действия за развитието на спортната инфраструктура в страната, съобщиха от централата, като допълват, че президентът на БФЛА Георги Павлов вече е отправил официални предложения за съвместни действия по проучване, проектиране и изграждане на специализирани лекоатлетически съоръжения в четирите най-големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.

Инициативата е част от дългосрочната визия на федерацията за осигуряване на съвременни условия за тренировки, състезания и масов спорт. Амбицията на БФЛА е подобни действия да обхванат и останалите общини в България, така че повече населени места да разполагат с подходяща лекоатлетическа база.

В тази връзка федерацията се обръща и към спортните клубове в страната с призив да представят конкретни предложения и идеи за развитието на атлетическата инфраструктура в своите общини. На тази основа БФЛА ще съдейства за изготвянето на съвместни предложения до местните власти, с копие до Министерството на младежта и спорта.

Инвестицията в лекоатлетическа инфраструктура е инвестиция в здравето, образованието и качеството на живот. Модерните съоръжения ще бъдат в полза не само на спортните клубове и състезателите, но и на училищата, университетите, служителите на МВР, армията и пожарната, както и на всички граждани, които искат да спортуват, изтъкват от управата на федерацията.

Обновените вече лекоатлетически писти във Враца, Кюстендил и Дупница са добър пример за резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез сътрудничество между спортните организации и институциите, допълват още от лекоатлетическата централа.

Наред с изграждането и модернизирането на съоръженията БФЛА поставя акцент и върху осигуряването на необходимото специализирано оборудване за тяхното пълноценно използване.

Допълнителна стъпка в тази посока е предстоящото представяне на интерактивна карта на спортната инфраструктура в България, разработена съвместно от БФЛА и Българския олимпийски комитет. Тя ще подпомогне оценката на съществуващите съоръжения и планирането на бъдещите инвестиции.

Георги Павлов. Снимка БФЛА

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