Кристиано Роналдо пропусна 6:2 в Ташкент от съображения за сигурност

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Кристиано Роналдо не игра за саудитския "Ал Насър" при победата с 6:2 от азиатската Шампионска лига срещу "Пахтакор" в Узбекистан поради продължаващите опасения за сигурността.

41-годишната португалска звезда беше сред няколкото играчи, които треньорът Анге Постекоглу остави извън състава за пътуването до Ташкент.

Постекоглу даде почивка и на Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Това се случи седмица след като домакинският мач на "Ал Насър" срещу "Ал Уасъл" беше отложен, тъй като клубът от ОАЕ отказа да пътува до Саудитска Арабия поради ситуацията там. Летищата в страната са обект на поредица от атаки, извършени от хутските бунтовници.