Абонданца: България трябва да развива треньори с висока квалификация

Селекционерът на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца беше сред водещите лектори в семинара в Италия, на който присъстваха десет български треньори. Абонданца говори за впечатленията си от десетдневната програма, основните теми, върху които е бил поставен акцент, както и за възможностите за развитие пред младите български треньори.

"Това беше ново преживяване. Десетдневен семинар, посветен изцяло на треньорската работа, е доста необичайно начинание. Възможността да прекараме толкова време заедно ни позволи да разгледаме в дълбочина различни аспекти на волейбола.

От моя гледна точка това беше изключително положително преживяване. Разбира се, най-добре могат да оценят семинара самите участници, защото именно те могат да кажат какво са научили и какво ще приложат в бъдещата си работа. Основната цел беше да предложим на треньорите една по-различна, по-широка и цялостна гледна точка към волейбола. Съчетавахме теоретични занимания с реален тренировъчен процес, но една от най-ценните възможности беше участниците да наблюдават работата на четирима различни треньори.

Освен това изгледахме четири волейболни срещи на различни нива - от първенството до 19 години до италианската Серия А. Така участниците имаха възможност да се запознаят с различни подходи и да изградят по-пълна представа за играта", коментира Абонданца, цитиран от официалния сайт на БФВолейбол.

Италианският специалист говори за впечатленията си от българските треньори.

"Споделих своите идеи и методи на работа, но подчертах и нещо много важно - всеки треньор трябва да умее да ги адаптира спрямо състезателите, с които работи, и конкретната среда, в която се развива отборът му.

Повечето участници работят предимно с млади състезатели, затова поставихме специален акцент върху развитието на младите волейболисти и усвояването на основните технически елементи. Същевременно в почти всяко практическо или теоретично занимание разглеждахме и приложението на тези принципи на най-високо ниво. Засегнахме и по-сложни аспекти на играта, свързани с посрещането, блокадата и организацията на защитата. Впечатленията ми са изцяло положителни. Беше прекрасно да видя толкова млади и мотивирани хора, които искат да поемат по пътя на треньорската професия, готови са да приемат това предизвикателство и да предават своя ентусиазъм на младите състезатели.

Смятам, че едно от предизвикателствата пред българския волейбол е да създава и развива висококвалифицирани треньори, като същевременно им предоставя възможност да излязат извън пределите на България и да проверят силите си в чужбина", добави Марчело Абонданца.