“Астън Вила” включи Стилиян в делегацията си за Барселона

Стилиян Петров отлетя за Барселона вместо към Лондон днес, след като се наложи отново да прекроява програмата си. Той се прибра за кратко в България, за да присъства на откриването на новия стадион “Българска армия”, и планираше да кацне в английската столица заради телевизионни ангажименти. От бившия му клуб “Астън Вила” го включиха в официалната си делегация за гостуването на “Барселона” в Шампионската лига.

На летището Стилиян се засече с Мартин Петров, с когото в събота бяха в една ложа на новата “Армия”. Врачанинът пък се прибра в Мадрид. Малко преди тях към Доха тръгна и Димитър Бербатов, който ще коментира мачовете за местна телевизия.

“Астън Вила” се отказа от заплахата си да съди бившия английски национал Джейми Карагър. В петък от клуба заявиха, че смятат да го преследват за “неприемливи обиди”, които е отправил в подкаста Stick to Football.

Карагър обяви, че Унай Емери най-вероятно ще замени Майкъл Карик начело на “Манчестър Юнайтед”, след което заяви на тези, които го разкритикуваха, да млъкнат.

Карагър се извини в събота и от бирмингамския клуб приели това, с което смятали случая за приключен.

Емери пое “Астън Вила” през 2022 г. и го направи фактор от борещ се да не изпадане. Дори стигна до победа в Лига Европа през миналия сезон.

Карагър обаче бе категоричен, че Унай няма да остане в Бирмингам, а ще поеме гранд. Той е водил преди това “Пари Сен Жермен” и “Арсенал”.

“Във футбола има приемственост. Той е водил голям клуб и ще води отново голям клуб. Дните му в Бирмингам са преброени”, категоричен бе бившият капитан на “Ливърпул”.