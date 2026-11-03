Иван Димов аут и от олимпийската квалификация в Доха

Един от най-добрите ни щангисти - Иван Димов, ще пропусне и олимпийската квалификация в Доха (Катар) през декември заради контузията, която го извади и от световното първенство в Нинбо.

Иван е със скъсан вътрешен мускул на бедрото на крака и според лекаря на националите Иван Иванов трябва задължително да почива по-дълго време.

Това няма да намали шансовете му за участие на втора олимпиада след тази в Париж, въпреки че в категорията му азиатците поставяха световен рекорд след световен рекорд. Както е известно, квотите за Лос Анджелис са силно намалени, защото бе включена още една категория, но МОК забрани да се вдига общата бройка.

На световното остава да вдигат единствено звездата ни Карлос Насар и Христо Христов. Насар е в суперформа и ще вдига в сряда.

Христов обаче показва понижение на резултатите, защото липсваха лагери преди първенството на планетата, след като парите бяха преведени на клуба му доста късно. Карлос се бе оправил по-рано с документацията.

Всичко се получи заради проблемите във федерацията, които още не са решени. Сега наред е хаосът в Търговския регистър. Там са получени документите, че вече няма жалби срещу избора на Асен Златев, но всички са наясно, че обработката се бави. Очакванията, че когато има съдебно решение, ще се действа по-бързо, не се оправдаха.

Заради ината на бившия президент Стефан Ботев федерацията остана без държавно финансиране за тази година. Спряха да се обслужват и кредиторите. Положението е особено сложно с НАП, защото имаше споразумение за разсрочване, което бе нарушено. Ако се спазва буквата на закона, то сумата вече е напълно изискуема и не може да има повторно разсрочване. Вероятно обаче ще се направи поредният жест към спорта, както с дълговете на футболния “Левски”, които години наред бяха разсрочвани по няколко пъти, след като спираха плащанията.

