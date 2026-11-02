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Бунтът срещу Инфантино на път да се провали, още му търсят съперник

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Бунтът срещу президента на ФИФА Джани Инфантино е напът да се провали. Все още се търси съперник за вота през март, като мнозина се отказаха да се изправят срещу него. Последният бе шефът на азиатската федерация шейх Салман бин Ибрахим ал-Халифа, който застана зад швейцареца за четвърти пореден мандат.

Времето за избор на претендент изтича, като той трябва да е ясен до 18 ноември, както е по устав.

Изборите във ФИФА са насрочени за март в Рабат (Мароко), когато е редовният конгрес на централата.

В същото време избухна поредният скандал около Инфантино.

Съвместно разследване на “Ню Йорк Таймс” и “Монд” показа, че ФИФА е платила със собствени средства данъчните му задължения в САЩ за последните три години. Сумата е около 4 милиона долара. Парите обаче били лични приходи на Инфантино, който обаче накарал да му ги покрият.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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