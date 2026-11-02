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https://www.24chasa.bg/sport/article/23854614 www.24chasa.bg

"Черно море" излъга 1:0 "Ботев" (Вр) на подгизналата нива във Варна

1996
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Снимка: Орлин Цанев

Теренът на стадион "Тича" във Варна и иначе е редовно критикуван заради качеството си, а тази вечер бе като подгизнала нива, на която домакините от "Черно море" излъгаха 1:0 врачанския "Ботев" в мач от 14-ия кръг на Първа лига.

Двубоят бе отложен с 90 минути, за да могат домакините да отводнят напоения от обилния дъжд терен.

Единственият гол в срещата вкара Селсо Сидни от дузпа в 70-ата минута, която бе отсъдена за нарушение срещу него на Иван Горанов.

С победата „моряците" се изкачиха 9-и с 12 точки, а "Ботев" е на 11-и с 10.

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