Илиан Илиев: В тези условия трудно можеше да се играе футбол

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев коментира успеха с 1:0 над "Ботев" (Вр), който дойде на подгизналия терен във Варна.

"Наистина се изля много дъжд. Може би трябваше да се вземе решение да се отложи мачът. Впоследствие решихме да го играем (закъсня с 90 минути, за да се отводни "Тича"), да не се губи още едно пътуване, още една вечер преспиване. Колкото и да се отводни теренът, пак си остана тежък. Футбол трудно можеше да се играе. Повече на характер, мъжество, директен футбол. Ние имахме късмета да спечелим дузпа и да победим. Враца не бяха от щастливата страна, макар че имаха и те ситуации. Дано и при тях, и при нас няма контузии. Мина мачът, за нас беше много важно да спечелим тези три точки. В такива условия футбол трудно може да наблюдаваме.

Трите точки са важни за нас в този момент. В тази ситуация, в която бяхме и преди този мач, напрежението беше повече при нас, защото сме домакини, трябва ни победа на всяка цена. За влизане в серия, първото нещо, трябва малко да се успокоим и да започнем да играем футбол, след това да търсим точките. Не трябва да има толкова напрежение от резултат при нас, макар че търсим всеки един мач да вземем максимума.

Със сигурност ни трябват още победи, за да се отдалечим от опасната зона. Няколко отбора сме много близко. Надявам се да се успокоим, да можем да преодоляваме напрежението от това, че търсиш точки, за да може да го съчетаем с футбол", сподели бившият национален селекционер.