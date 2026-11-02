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https://www.24chasa.bg/sport/article/23855079 www.24chasa.bg

"Арда" надви 2:1 "Септември" в Кърджали за първа победа от над 2 месеца

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Снимка: "Арда"

"Арда" надви последния в Първа лига "Септември" с 2:1 в Кърджали под проливен дъжд в последен мач от 14-ия кръг на Първа лига.

Така домакините записаха първа победа от над 2 месеца.

За последно на 31 август те биха 2:0 "Ботев" (Вр) в първенството.

Виканият в националния отбор Светослав Ковачев (6) откри резултата за кърджалийци, но столичани изравниха чрез Андре Либерал (23). Неговият шут от дузпа бе спасен от Анатолий Господинов. Добавката обаче влезе.

Много бързо след това обаче Мартин Паскалев (26) донесе успеха на "Арда".

В последната минута на мача резервата на гостите Виктор Добрев бе изгонен от терена с директен червен картон.

"Арда" вече има 21 точки на 6-ата позиция.

"Септември) остана на последната 14-а с 8 точки.

Снимка: "Арда"

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