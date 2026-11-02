Тунчев: На "Арда" тежеше, че нямаше победа

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев коментира успеха с 2:1 над последния в елита "Септември" на стадиона в Кърджали.

"Да, от доста време не бяхме записвали победа за първенство. Беше трудно, малко или много това нещо тежеше. Единственото, за което съжалявам, е, че не успяхме да затворим по-рано мача, имахме ситуации и при първото, и при второто полувреме.

Имаше положения на Бирсент Карагарен и други, които трябваше да изиграем по по-добър начин. И допуснахме нашата си глупост след наш корнер да се стигне бързо до дузпа за съперника", каза Тунчев.