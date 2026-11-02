Кейн: Бих заменил "Златната топка" за Шампионската лига, но сега мога да взема и двата трофея

Нападателят на „Байерн" Хари Кейн отговори на въпроса дали би заменил своята „Златна топка" за спечелването на Шампионската лига:

„Да, винаги съм казвал, че отборните трофеи са това, за което играем футбол. Вярвам, че отборният аспект на нашия спорт е наистина, наистина важен.

Трябва да кажа, че получаването на „Златната топка" миналата седмица беше едно от най-хубавите усещания в живота ми, в моята кариера. Без съмнение. Така че по никакъв начин не отричам факта, че това беше наистина, наистина специална награда и специална вечер за мен лично.

Но да, мисля, че би било просто невероятно, ако мога да споделя радостните моменти с отбора, да отпразнувам победата заедно с тима и клуба, ако успявам да спечеля Шампионската лига с „Байерн".

И мисля, че като цяло, ако погледнеш назад към кариерата си, „Златната топка" е изключително постижение, което те извежда на още по-високо ниво. Но ти се иска и да играеш във финали на такива големи турнири като Шампионската лига, да победиш в тях, за да изпиташ тези емоции заедно със съотборниците си.

Така че да, бих избрал Шампионската лига. Но се намирам в ситуация, в която имам възможността да спечеля и двете, така че ще видим какво ще стане."