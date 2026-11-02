Кандидат за №1 на България: Вярвам, че и за националния отбор всичко е възможно

Ако ме бяхте попитали преди 2 г. дали някога бих спечелил с 4:1 у дома срещу “Майнц 05” с “Елверсберг” в Бундеслигата, твърде вероятно щях да отговоря с “не”.

Научих се обаче да мисля по този начин на мислене - че всичко е възможно. Не мога да се оплача от кариерата си и се радвам на всеки мач, в който играя.

Така започва отговора си в интервю за сайта на италианския журналист Джанлука ди Марцо националът Лукас Петков на въпрос как вижда ситуацията около държавния ни тим и продължава: “Българският футбол върви напред. Ситуацията се подобрява. Нещата могат да станат по-позитивни и за националния отбор. Имаме шанс да завършим на второ място в нашата група от Лига на нациите, а с много късмет - дори и на първо, ако успеем да спечелим следващите два мача. Аз съм оптимист. Що се отнася до Евро 2028, първо трябва да видим в каква група ще сме, но не искам да изключвам нищо”, споделя Петков.

Сравнението, което прави между клубния и националния отбор, звучи като добро пожелание, но предстои да разберем дали оптимизмът на футболиста на “Елверсберг” е оправдан.

Именно в последния кръг на Бундеслигата Лукас и съотборниците му биха категорично “Майнц 05”.

Така абсолютният новак в немския елит от едноименната община, в която живеят малко над 13 000 души, заема 7-ото място в класирането след 8 мача с 13 точки. Лидерите “Байерн” и “Борусия” (Дортмунд) имат по 18.

Самото внимание от изданието на Ди Марцо е доказателство, че Лукас Петков вече е разпознаваемо лице в Европа. В Бундеслигата до момента дясното крило има 2 гола и 3 асистенции.

През пролетта във Втора бундеслига Петков бе във вихъра си и с 11 подадения и 5 асистенции допринесе значително за историческата промоция в Бундеслигата. С това представяне през 2026-а Лукас се очертава като един от кандидатите за футболист на годината.

“Тук се прощават грешките на младите футболисти, което им позволява да растат и да се развиват. Друг основен аспект е, че медийният интерес не е толкова голям. Когато загубим мач, това не се превръща в драма. Това ни позволява да останем концентрирани и да се опитаме да се представим по-добре в следващия мач. И в повечето случаи успяваме”, обяснява какви са предимствата на скромен клуб като “Елверсберг” навършилият в неделя 26 г. Петков.