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Весела Лечева поздрави Иван Николчев за бронза от младежката олимпиада

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Иван Николчев

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Иван Николчев за бронзовия медал в турнира по джудо на младежките олимпийски игри в Дакар.

"Първи медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар! Бронзов медал за Иван Николчев в категория 81 кг в джудото. Поздравления за него, семейството, треньорите и Българската федерация по джудо.

Този медал е напълно заслужен, но и много изстрадан. Джудото нямаше квота за Игрите, а после имаше и съмнение за тежка контузия на талантливия ни състезател. Затова сега успехът е още по-сладък!", добави президентът на БОК.

Иван Николчев

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