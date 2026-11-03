Отложиха турнира за купата на Азия с почти година

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Турнирът за купата на Азия, който по програма трябваше да се състои в началото на следващата година в Саудитска Арабия, бе отложен за края на декември 2027 г. от съображения за сигурност заради нестабилната обстановка в региона, съобщиха от континенталната футболна федерация (АФК).

След атака на 10 октомври по международното летище в столицата Рияд 12 души бяха убити, а над 300 ранени в най-сериозния инцидент на територията на Саудитска Арабия от повече от десетилетие.

От организационния комитет на турнира обявиха, че са взели решение надпреварата да бъде пренасрочена "заради настоящите извънредни обстоятелства, свързани с нестабилната ситуация в региона, включително значителните логистични трудности и рестрикции за пътувания".

Турнирът трябваше да се играе в периода 7 януари - 5 февруари, но новите дати на провеждането му са от 23 декември 2027 до 21 януари 2028 година.