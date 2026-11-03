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https://www.24chasa.bg/sport/article/23856086 www.24chasa.bg

"Реал" си хареса вратаря на "Брайтън"

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Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

"Реал" разглежда вратаря на "Брайтън" Барт Вербрюген като своя основна цел за укрепване на вратарската си позиция и идеален дългосрочен заместник на Тибо Куртоа, чийто договор изтича в края на сезона, съобщава Football Insider.

24-годишният нидерландец не би имал нищо против да се премести в Мадрид, ако се появи такава възможност.

Вербрюген е запазил мрежата си чиста в шест мача от Висшата лига, с което се нарежда на първо място в лигата по предотвратени голове. Миналия сезон той завърши трети в лигата по спасени голове и игра с националния си отбор на световното първенство това лято.

Договорът на Вербрюген с "Брайтън" изтича през лятото на 2028 г., оставяйки клуба с избор: да го продаде следващото лято или да му предложи нов договор. 

Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

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