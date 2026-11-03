Рибарски не повика капитана на националния отбор за последните 2 мача от Лигата на нациите

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Временният селекционер на България Атанас Рибарски обяви групата от играчи, с които родната селекция ще се противопоставя на Исландия и Естония в последните ни мачове от Лигата на нациите.

На петък 13-и в Пловдив посрещаме Исландия. 3 дни по-късно гостуваме в Талин на Естония.

За срещите Рибарски вика каре, което доскоро бе част от младежкия национален отбор - Георги Лазаров, Симеон Шишков, Пламен Андреев, Иван Панков.

От списъка липсва Светослав Вуцов от "Левски", който отказа да играе за България, докато треньор е Александър Димитров.

Няма го и Кристиан Димитров, който бе капитан в 3 от 4-те мача на нашите през паузата през миналия месец. По този начин "Левски" няма нито един представител в представителния ни отбор. ЦСКА е с един - Теодор Иванов.

Човекът във форма - Здравко Димитров, който почти всеки мач в турската втора дивизия е замесен в гол, също липсва.

Ето повиканите на Рибарски:

Вратари

Даниел Наумов ("Ботев" (Пд), Алекс Божев (ЦСКА 1948), Пламен Андреев ("Дебрецен")

Защитници

Емил Ценов ("Оренбург"), Симеон Шишков ("Лудогорец"), Росен Божинов ("Пиза"), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов ("Динамо" (Батуми), Християн Петров ("Хееренвеен"), Димитър Велковски ("Арда"), Стефан Велков ("Сьондериске"), Йоан Стоянов ("Апоел" (Беер Шева)

Полузащитници

Илия Груев ("Лийдс"), Андриан Краев ("Апоел" (Тел Авив), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Иван Панков (АЕК (Ларнака), Асен Чандъров ("Ботев" (Пд), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Нападатели

Марин Петков ("Ал Таавун"), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев ("Краковия"), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Георги Лазаров ("Черно море"), Кристиян Балов ("Цървена звезда")