Синът на Роналдо викнат за първи път в националния отбор на Португалия до 17 г., излиза срещу България

Синът на Кристиано Роналдо - Кристиано младши, получи първата си повиквателна в националния отбор на Португалия до 17 години. Той е сред 23-мата играчи, поканени от Филипе Рамос за предстоящите квалификации за европейското първенство през 2027 г.

17-годишният нападател играе за младежкия отбор на "Ал Насър". Преди това е викан за националните отбори на Португалия до 15 и 16 години. За отбора до 16 години Кристианиньо изигра девет мача и отбеляза три гола, докато за отбора до 15 години изигра четири мача и вкара 2 гола.

Като част от квалификациите за европейското първенство, португалците ще играят срещу Андора (11 ноември), България (14 ноември) и Сърбия (17 ноември), като са домакини в квалификационната група.