"Барселона" наблюдава 18-годишен португалски защитник

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"Брайтън" и "Барселона" проявяват интерес към 18-годишния защитник на "Ещорил" Джордан Арнолин, съобщава портуалският вестник Record.

Каталунците са изпратили скаут на мача срещу "Порто" (0:4) специално, за да наблюдава 18-годишния португалец. Специалистите на тима следят играча още от първите му мачове за отбора на Португалия до 19 години и интересът им към него нараства.

Освен "Барселона" и "Брайтън", младият защитник е наблюдаван и от "Лил", който също изпрати представител на мача срещу "Порто".

Арнолин бе в титулярния състав на "Ещорил" срещу "Порто", играейки на непозната позиция като дефанзивен полузащитник, което подчертава неговата многостранност.