ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затвориха временно пътя Шабла – Дуранкулак заради ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23856219 www.24chasa.bg

"Барселона" наблюдава 18-годишен португалски защитник

1452
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Деко СНИМКА: ФЕЙСБУК

"Брайтън" и "Барселона" проявяват интерес към 18-годишния защитник на "Ещорил" Джордан Арнолин, съобщава портуалският вестник Record.

Каталунците са изпратили скаут на мача срещу "Порто" (0:4) специално, за да наблюдава 18-годишния португалец. Специалистите на тима следят играча още от първите му мачове за отбора на Португалия до 19 години и интересът им към него нараства.

Освен "Барселона" и "Брайтън", младият защитник е наблюдаван и от "Лил", който също изпрати представител на мача срещу "Порто".

Арнолин бе в титулярния състав на "Ещорил" срещу "Порто", играейки на непозната позиция като дефанзивен полузащитник, което подчертава неговата многостранност.

Деко СНИМКА: ФЕЙСБУК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента