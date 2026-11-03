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Унай Емери е идеалният треньор според шефовете на "Манчестър Юнайтед"

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Унай Емери Снимка: Официален профил в инстаграм

Влиятелни фигури в "Манчестър Юнайтед" биха искали да видят Унай Емери да поеме ръководството на отбора в бъдеще, твърди тренсферният гуру Фабрицио Романо в подкаст в неговия YouTube канал.

Според него, испанският специалист е възприеман не само като потенциален старши треньор, но и като човек, способен да играе ключова роля в дългосрочното развитие на клуба.

Въпреки това, скорошното преминаване на Емери в Манчестър е малко вероятно. "Астън Вила" няма намерение да се разделя с 54-годишния мениджър и го смята за централна фигура в своя проект. Президентът на футболните операции Роберто Олабе и директорът на спортните операции Дамян Видагани също високо ценят ролята на испанеца.

Както отбелязва Романо, влиянието на Емери в клуба от Бирмингам се простира далеч отвъд работата му с отбора - треньорът участва в трансферните дискусии и важни спортни решения. Договорът му с "Астън Вила" е до лятото на 2029 г.

Унай Емери Снимка: Официален профил в инстаграм

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