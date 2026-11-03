Роналдо е първият спортист с приходи от 2 млрд. долара

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Кристиано Роналдо се превърна в първия действащ спортист в историята, чиито общи приходи от професионалната кариера надхвърлят 2 милиарда долара, според данни на Forbes.

Финансовият успех на португалската суперзвезда на "Ал Насър" се дължи на рекордни договори, доживотни партньорства с глобални брандове и развитието на личната му бизнес империя CR7.

Само в последните три години в Саудитска арабия португалецът е получил 660 милиона долара.

Единствените други спортисти, които са достигали или надхвърляли милиард, са легенди като Майкъл Джордан, Тайгър Уудс, Леброн Джеймс и Лионел Меси. Наскоро към този "Клуб на милиардерите" се присъединиха и баскетболните звезди Стеф Къри и Кевин Дюрант.