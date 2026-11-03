Александър Донски на четвъртфинал при двойките в Тайван

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Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Тайпе (Тайван) с награден фонд 177 000 долара.

28-годишният национал за купа "Дейвис" и Давид Поляк (Чехия), които са четвърти поставени в схемата, надиграха Тошихиде Мацуи (Япония) и Рамкумар Раманатан (Индия) с 6:3, 7:6 (7:4).

Следващите съперници на Донски и чеха ще бъдат победителите от двубоя между британците Фин Бас и Скот Дънкан срещу представителя на домакините Рей Хо и Мили Поличак (Хърватия).