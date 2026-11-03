Фенове ще тренират с Григор Димитров в Калифорния

Ограничен брой фенове ще имат рядката възможност да тренират заедно с Григор Димитров.
Най-добрият български тенисист в историята ще играе с любители по време на специално събитие в луксозен комплекс в Пасадена, Калифорния, на 13 ноември.
Отлично поддържаният корт е към хотел Huntington, а организатор е Brilliant by Langham.
Първата сесия ще включва тренировка, следва обяд, а във втората феновете отново ще се учат на корта от бившия №3 в света и ще получат съвети на следобеден чай. Димитров ще раздава и автографи.