Фенове ще тренират с Григор Димитров в Калифорния

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Ограничен брой фенове ще имат рядката възможност да тренират заедно с Григор Димитров.

Най-добрият български тенисист в историята ще играе с любители по време на специално събитие в луксозен комплекс в Пасадена, Калифорния, на 13 ноември.

Отлично поддържаният корт е към хотел Huntington, а организатор е Brilliant by Langham.

Първата сесия ще включва тренировка, следва обяд, а във втората феновете отново ще се учат на корта от бившия №3 в света и ще получат съвети на следобеден чай. Димитров ще раздава и автографи.