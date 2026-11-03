Испанският футболист Хесус де Мигел почина, след като се сблъска с вратаря на съперника

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Играчът на "Тенерифе" Хесус де Мигел почина след сърдечен и дихателен арест по време на мач.

По време на мача от 12-ия кръг на испанската Сегунда Дивисион между "Тенерифе" и "Андора" (2:2) в седмата минута на добавеното време вратарят на гостуващия отбор Хесус Овоно грубо се блъсна в противниковия нападател Хесус де Мигел в центъра на терена, опитвайки се да му попречи да овладее топката.

Вратарят веднага получи директен червен картон за това. Нападателят остана да лежи на терена, а няколко секунди по-късно други играчи забелязаха, че е загубил съзнание. Играчът на "Тенерифе" беше откаран в болницата с линейка.

Съобщено беше, че Де Мигел е получил сърдечен и дихателен арест за почти 20 минути. По пътя към болницата е бил подложен на CPR.

Във вторник рано сутринта клубът обяви в официално съобщение: "Неврологичното състояние на Хесус де Мигел се е влошило. Допълнителна информация в следващите часове."

Малко по късно пресслужбата на "Тенерифе" обяви, че 30-годишният испански футболист е починал.

„С болка в сърцата и буца в гърлото, неспособни да повярваме, че това е истина, "Тенерифе" обявява трагичната смърт на Хесус де Мигел във вторник, 3 ноември 2026 г., в 8 ч сутринта.

Няма думи на утеха, абсолютно нищо, което може да смекчи тази тъга. Ние сме с неговото съкрушено семейство, с неговите близки, с всички, които скърбят за този ужасен резултат днес.

Семейството на Хесус де Мигел благодари на всички за подкрепата им и със същата искреност моли за максимално уважение към личния им живот през тези ужасни моменти", се казва в изявлението на отбора.