Албанец и иракски швед свирят на "Левски" и ЦСКА в Европа

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Албанският съдия Еня Йорги ще двубоя между "Левски" и полския "Ягелония" от четвъртия кръг в Лига Европа. Срещата е в четвъртък от 19,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Асистенти на Еня ще бъдат сънародниците му Денис Реджа и Ридигер Чокай. Четвърти рефер на срещата ще бъде Юджин Джая, който също е от Албания.

Главен ВАР съдия ще бъде италианецът Даниеле Довери, а негов асистент също ще бъде албанец Алберт Дода.

Шведският съдия от иракски прозиход Мохамед ал Хаким пък беше определен от УЕФА да ръководи срещата от третия кръг на Лигата на конференциите между гръцкия грандд "Панатинайкос" и ЦСКА. Мачът в Атина е в четвъртък от 22 ч.

Помощници на 41-годишния Ал Паким ще бъдат Мехмет Чулум и Фредрик Клювер, а четвърти съдия е Йоаким Сарс.

Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Полша. Главен ВАР-арбитър е един от най-добрите в своята страна Павел Малец, а асистент-ВАР е Корнел Пашкиеви.