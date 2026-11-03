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https://www.24chasa.bg/sport/article/23857304 www.24chasa.bg

Глобиха бивш играч на "Тотнъм" за пътуване в метрото с чужда карта

Константин Ботушаров

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Себастиeн Басонг

Бившият играч на „Тотнъм", "Нюкасъл" и „Норич" Себастиeн Басонг беше глобен за пътуване в метрото с чужда карта.

През май тази година 40-годишният камерунец е бил задържан от служител на транспортната компания на Лондон (TfL) при преминаване през турникетите.

Той е носил със себе си карта, принадлежаща на бивше гадже на негов приятел, която е работила в TfL. Картата Oyster за служители на компанията дава право на безплатно пътуване в цялата транспортна мрежа на Лондон.

Мъжът, придружавал Басонг, по-късно е обяснил ситуацията с това, че Себастиан „преживява финансови и лични затруднения поради развод и проблеми с работата".

На 30 октомври съдът в Уимбълдън призна бившия национал на Камерун за виновен и го глоби с 220 лири. Заедно с компенсацията за цената на билета (7 лири) и съдебните разноски, той ще трябва да плати общо 565 лири.

В момента Басонг управлява бизнес в сферата на мотивационния коучинг. Той разполага с 28 дни, за да плати глобата.

През юни бившият защитник бе в Бургас за благотворителния мач на Стилиян Петров.

Себастиeн Басонг

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