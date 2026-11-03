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УЕФА даде 5-и мач на български съдия тази есен

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Радослав Гидженов Снимка: Startphoto.bg

Българският съдия Радослав Гидженов ще ръководи мача от 4-ия кръг Лига Европа между „Лилестрьом" (Норвегия) и „Виктория" (Пилзен, Чехия). Двубоят в скандинавската държава е на 5 ноември (четвъртък) от 19,45 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Тодор Вуков, четвърти съдия е Никола Попов, а отговорници за ВАР са Федайи Шан (Швейцария) и Димитър Димитров.

До момента норвежците имат 1 точка, а чешкият тим е само със загуби, като едната дойде от "Левски". "Сините" биха с 2:1 в Пилзен.

За Гидженов това е 5-и европейски мач през есента.

Той има 2 срещи в Лигата на Конференциите, една в Лига Европа и една в Лигата на нациите.

Радослав Гидженов

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