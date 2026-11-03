След 1:6 в Бистрица "Спартак" (Вн) махна треньора и отстрани двама футболисти

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„Спартак 1918" (Варна) сменя треньора Васил Петров и отстранява от първия отбор Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов, обявиха от клуба.

Трусът идва след 1:6 от ЦСКА 1948 в Бистрица.

"След период на наблюдение и анализ на представянето на представителния отбор, последните резултати, поведението на терена и спазването на вътрешния правилник на клуба, ръководството на „Спартак" (Варна) е взело решение да направи промени в треньорското ръководство.

Клубната управа е взела решение за назначаването на нов старши треньор, който ще бъде обявен до края на деня.

Клубът изказва благодарности на Васил Петров за професионализма, работата и готовността му да поеме отбора в труден момент. Той се завръща като директор на Академия „Спартак" (Варна) с приоритет развитието на младите футболисти и подготовката им за първия отбор.

Освен това заради установени нарушения на вътрешния правилник на клуба ръководството взе решение да отстрани от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков.

Заради представянето на отбора в последния мач срещу ЦСКА 1948, липсата на необходимото себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазването на тактически указания, ръководството взе решение да наложи финансови санкции съгласно вътрешния правилник на клуба, при спазване на приложимите договорни и нормативни изисквания.

Ръководството на „Спартак" (Варна) счита, че носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност. Всеки, който е част от клуба, е длъжен да подхожда с необходимия професионализъм, дисциплина и уважение към историята, привържениците и името на „Спартак". Компромиси с тези принципи няма да бъдат допускани, завършва позицията на ръководството.

Така "Спартак" ще има 4-и треньор този сезон след Гьоко Хаджиевски, Ясен Петров и Васил Петров.