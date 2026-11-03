Китай бойкотира "Реал" и в Шампионската лига заради коментара на Мбапе за Мао Дзедун

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Китайската платформа за стрийминг iQIYI Sports няма да предложи в сряда мача между "Реал" и АЕК в Атина от Шампионската лига като това продължение на бойкота заради скандала, предизвикан от френския нападател Килиан Мбапе.

Френската звезда коментира в подкаст меме със своето лице върху лика на покойния ръководител на азиатската държава Мао Дзедун, наричайки го "китайски диктатор".

Държавната китайска телевизия не излъчи и победата на "Реал" над "Сантандер" с 3:0 в Примера дивисион.

Издънката струва на Мбапе прекратяване на няколко големи спонсорски договора с китайски компании.