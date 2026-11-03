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Адриан Андреев пребори италианец след обрат в Таранто

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Адриан Андреев преодоля квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин пребори след обрат представителя на домакините Масимо Джунта с 6:7 (4), 6:4, 7:5.

С този успех той заработи 3 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 631-вото място, както и 570 евро от наградния фонд на надпреварата.

Адриан Андреев ще участва и в турнира на двойки заедно с Радослав Шандаров срещу четвъртите поставени испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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