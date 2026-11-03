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Дуо наши световни вицешампиони попадна в идеалния отбор на полското първенство

Симеон Демирев
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Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

Световните вицешампиони от Манила 2025 Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов попаднаха в отбора на кръга на полското елитно волейболно първенство.

Капитанът на България и централен блокировач Грозданов направи много силен мач за своя тим "Богданка" (Люблин) при победата над Катовице с 3:0, като реализира 12 точки. Аспарухов отбеляза 19 точки за своя тим "Шлепск" (Сувалски) при победата над "Ченстохова" с 3:1.

Компания на двамата българи в идеалния отбор правят полските национали Томаш Форнал и Камил Рихличк, Матеус Биеньек, Марчин Януш от Жешоф и Йенджей Гручински.

Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

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