Дуо наши световни вицешампиони попадна в идеалния отбор на полското първенство

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Световните вицешампиони от Манила 2025 Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов попаднаха в отбора на кръга на полското елитно волейболно първенство.

Капитанът на България и централен блокировач Грозданов направи много силен мач за своя тим "Богданка" (Люблин) при победата над Катовице с 3:0, като реализира 12 точки. Аспарухов отбеляза 19 точки за своя тим "Шлепск" (Сувалски) при победата над "Ченстохова" с 3:1.

Компания на двамата българи в идеалния отбор правят полските национали Томаш Форнал и Камил Рихличк, Матеус Биеньек, Марчин Януш от Жешоф и Йенджей Гручински.